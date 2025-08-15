В Подмосковье обучение в центрах грудного вскармливания прошли почти 20 тыс. женщин

С начала 2025 года обучение в восьми центрах грудного вскармливания Подмосковья прошли более 17 тыс. женщин, они работают на базе перинатальных центров и родильных домов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В таких центрах женщина может получить бесплатную помощь и задать волнующие вопросы специалистам по грудному вскармливанию. Сделать это можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что обучение доступно пациенткам в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах. Кроме того, его проводят в родильных домах Балашихи и Одинцовской больницы, а также в областном центре охраны материнства и детства.

Отметим, что в регионе продолжается реализация нацпроекта «Семья». Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

