В Подмосковье пациенткам провели почти 300 реконструктивных операций после рака груди

С начала 2026 года в Подмосковье врачи выполнили 297 бесплатных реконструктивных операций женщинам, перенесшим мастэктомию, медицинскую помощь можно получить в областном онкологическом клиническом центре в Балашихе, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского и Клинской больнице. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин. Современная медицина позволяет не только эффективно лечить болезнь, но и помогать пациенткам возвращаться к привычной жизни после завершения лечения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Такую операцию проводят как одновременно с удалением опухоли, так и через некоторое время после завершения основного лечения. Решение об этом специалист принимает с учетом состояния здоровья пациентки и рекомендаций лечащего врача.

Главный внештатный онколог Минздрава Московской области Иван Каприн подчеркнул, что реконструктивная хирургия позволяет восстановить форму молочной железы и помогает женщине быстрее вернуться к полноценной жизни. Операцию проводят бесплатно по полису ОМС. Для получения направления нужно обратиться к врачу-онкологу по месту прикрепления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.