В Подмосковье подвели итоги масштабной донорской акции

В Подмосковье прошла масштабная акция «Сдай кровь — стань волонтером Подмосковья», ее итоги подвели во Всемирный день донора крови, 14 июня. В рамках нее региональное движение «Волонтеры Подмосковья» совместно с Министерством здравоохранения Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области проводило сбор крови на стационарных и мобильных пунктах региона в течение недели.

«Донорская кровь ежедневно спасает жизни людей, попавших в тяжелые аварии, пациентов с онкологией, рожениц, новорожденных и тех, кому требуются сложные операции. Именно благодаря отзывчивости, неравнодушию и активной позиции наших жителей Московская область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала 2026 года в регионе заготовили более 36,4 тонны донорской крови и ее компонентов. Это почти на 1,8 тонны больше показателя прошлого года. Акцию провели на территории стационарных пунктов переливания в Подольске, Орехово-Зуево, Щелково, Воскресенске и Наро-Фоминске. Кроме того, ее провели выездные мобильные бригады в Дубне, Истре, Лобне, Балашихе и Люберцах. Полный перечень адресов и правила подготовки к донации были заранее опубликованы на официальной платформе «Волонтеров Подмосковья».

«За время акции кровь сдали 2360 человек, удалось собрать более 1320 литров цельной крови. Это серьезный вклад в региональный банк крови и результат совместной работы медиков и волонтеров. Отдельно хочу поблагодарить добровольцев, которые все дни были на точках и помогали донорам», - сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

На точках проведения акции работали волонтеры, они помогали зарегистрироваться, сверяли электронные записи, подсказывали, куда пройти и не только. Одним из участников стал российский спортсмен, мастер спорта по подъему штанги на бицепс, школьный учитель физкультуры из Коломны Николай Бобылев. Он подчеркнул, что для него сдача крови - это обычный поступок, который может кому-то помочь.

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