В Подмосковье построили один новый тротуар и еще строят 11 тротуаров

В Подмосковье активно развивают пешеходную инфраструктуру: по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» дорожники уже сдали 1 тротуар и продолжают работы еще на 11 участках региональных дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в деревне Красные Орлы (муниципальный округ Чехов) завершено строительство тротуара протяженностью 850 м. Сейчас специалисты обустраивают свыше 7,4 км пешеходных дорожек сразу в 7 округах — Богородском, Волоколамском, Красногорске, Одинцовском, Павлово‐Посадском, Солнечногорске и Ступине.

До конца 2026 года в 32 городских и муниципальных округах Подмосковья планируют построить 105 новых тротуаров общей протяженностью 68 км.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.