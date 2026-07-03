В Подмосковье прокурор поддержал обвинение по уголовному делу о госизмене

Государственный обвинитель, прокурор Московской области Сергей Забатурин поддержал обвинение по уголовному делу о государственной измене, возбужденному в отношении мужчины по ст. 275 УК РФ, и представил суду совокупность доказательств виновности подсудимого. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, тот через социальную сеть установил контакт с представителем иностранного государства и с использованием различных мессенджеров систематически передавал зарубежному собеседнику сведения о перевозке военной техники в Московском регионе. Эту информацию могли использовать иностранные спецслужбы против Вооруженных сил и органов государственной власти Российской Федерации.

Суд с учетом характера и высокой общественной опасности содеянного назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно судом назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, в доход государства конфискован мобильный телефон подсудимого, который использовался для совершения преступления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.