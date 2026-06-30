В Подмосковье работы по модернизации объектов теплоснабжения ведутся на 220 объектах в 46 округах. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

В этом году на проведение работ выделили ₽40 млрд. Всего планируется модернизировать порядка 300 объектов, в том числе котельные и теплосети.

К примеру, сейчас ведется реконструкция двух котельных в Чехове — № 4 и № 27. В Шатуре и Долгопрудном активно строят новые блочно-модульные котельные.

В рамках программ модернизации теплоснабжения в Подмосковье за три года обновили и построили более 900 источников тепла и свыше 1 тыс. теплосетей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с жителями Подольска модернизацию объектов теплоснабжения в округе.