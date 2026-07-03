В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

В пятницу, 3 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано больше 1,1 млн автомобилей — на 8,8% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, на Ленинградском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили о жаркой погоде и призвали соблюдать правила безопасности: в активные солнечные часы минимизировать нахождение на улице, пить больше воды, перед поездкой проветривать салон автомобиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.