В Подмосковье робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства почти 175 тыс. раз
В Минздраве Подмосковья рассказали, как продлить рецепт на льготные лекарства
С начала 2025 года подмосковный помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана предложила пациентам продлить рецепт на лекарство более 173 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Робот Светлана самостоятельно напоминает пациентам, принимающим льготные лекарственные препараты, о необходимости продления рецепта. Сделать это можно с помощью телемедицинской консультации», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Помимо этого, цифровой помощник может помочь жителям записаться на прием к врачу, вызвать его на дом, отменить или перенести запись. В ведомстве уточнили, что робот осуществляет звонки с номера +7 (498) 602-31-35.
