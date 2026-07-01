В Подмосковье с начала года о состоянии родственников в больнице по номеру 122 узнали более 7 тыс. человек
В Подмосковье 7 тыс. жителей уточнили состояние близких в больницах по телефону
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
В Подмосковье с начала 2026 года о состоянии родственников в больницах по телефону 122 узнали более 7 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С момента запуска сервиса в 2023 году им воспользовались почти 34,5 тыс. человек, а с начала этого года более 7 тыс.», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Сейчас проект реализуется в 49 учреждениях здравоохранения. Чтобы уточнить состояние пациента, нужно оставить заявку по номеру 122. После этого с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медицинского учреждения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена в регионе.