В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились около 200 здоровых детей

В Подмосковье с января 2025 года у жителей с ВИЧ родились 197 здоровых детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что жителям, которые планируют завести ребенка, следует заблаговременно обследоваться на ВИЧ. Сделать это можно в поликлиниках или в Центре СПИД региона.

Если будущая мама ВИЧ-положительна, у нее есть все шансы родить здорового ребенка при условии соблюдения рекомендаций врачей Центра СПИД. Самый значимый этап в таком случае — прием антиретровирусной терапии во время беременности.

Беременную женщину с ВИЧ вплоть до родов наблюдают врачи центра. После рождения за состоянием здоровья ребенка следят до наступления 1,5 лет. Если у ребенка ВИЧ, он проходит лечение в первые две недели жизни.

