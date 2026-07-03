В Подмосковье с начала года с помощью видеокамер выявили более 200 нарушителей перехода через железную дорогу

В Подмосковье с начала 2026 года с помощью видеокамер выявили 205 нарушителей перехода через железную дорогу. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общее число камер видеонаблюдения, установленных на железнодорожных станциях региона, превышает 230. Они работают более чем в 150 локациях.

С января в области установили 15 камер в 12 округах, в том числе с начала июня две камеры появились на перегоне между станциями «Ильинская» и «Отдых» в Раменском.

На железной дороге Подмосковья с начала года произошло свыше 80 несчастных случаев с летальным исходом. Из них 31 — на пешеходных переходах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. В 2026 году объекты возводятся в двух округах.