В Подмосковье скрининг на рак кишечника с начала года прошли свыше 22 тыс. человек

В Подмосковье с начала текущего года скрининг на рак кишечника прошли свыше 22 тыс. жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В регионе реализуется пилотный проект по ранней диагностике колоректального рака. В его рамках в 16 медучреждениях можно сдать соответствующие анализы. Если есть подозрение на рак, пациента направляют на колоноскопию. При этом обследование можно пройти с седацией.

По итогам диагностики с января наличие онкологического заболевания заподозрили у 966 человек. На ранней стадии болезнь выявили у 29 пациентов.

