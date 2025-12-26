Logo

В Подмосковье стали чаще проводить малоинвазивные операции

Доля малоинвазивных операций выросла в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В Подмосковье в государственных медучреждениях стали чаще проводить малоинвазивные операции, передает Министерство здравоохранения Московской области. За 11 месяцев их доля составила 58%, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

«Всего за 11 месяцев этого года в Подмосковье провели более 389 тыс. оперативных вмешательств, из которых 227 тыс. – малоинвазивные», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Повысить долю малоинвазивных операций удалось за счет оснащения учреждений современным видеоэндоскопическим оборудованием и благодаря профессионализму врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив МОНИКИ с юбилеем учреждения.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области