В Подмосковье стартовал молодежный форум «Мы — Россия»

В Подмосковье стартовал флагманский проект Министерства информации и молодежной политики — молодежный форум «МЫ — РОССИЯ», в котором примут участие более 300 участников: активистов молодежных движений, волонтерских объединений, лидеров студенческого самоуправления со всего Подмосковья, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик и Херсонской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы проводим форум уже в четвертый раз и каждый год стараемся отвечать на реальные запросы молодых людей. Сегодня им нужны не только знания, но и практические навыки, которые пригодятся в жизни — от тактической медицины до информационной безопасности», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в рамках мероприятия молодые люди смогут пообщаться с разными спикерами, в том числе врачами, журналистами, военными, экспертами по кибербезопасности. Они проходят тренинги от ветерана боевых действий, кандидата медицинских наук, основателя и руководителя Учебного центра тактической медицины Артема Катулина и учатся останавливать массивные кровотечения, накладывать повязки, а также проводить базовую сердечно-легочную реанимацию.

Их основная образовательная программа разбита на четыре ключевых трека. Так, направление «Современный медиаконтент» ведет сооснователь и руководитель студии по производству контента Роман Киселев, который разбирает, как создаются федеральные рекламные проекты. Тему искусства коммуникации раскрывает телеведущий, актер и эксперт по публичным выступлениям Иван Распопов, организации мероприятий - продюсера всероссийских и международных событий Софья Евенсапер.

Кроме того, начальник отдела МЧС России, спасатель первого класса и практический психолог Ярослав Плех рассказывает участникам, как психология помогает в экстремальных ситуациях и так далее. Отдельную лекцию посвятят теме искусственного интеллекта. Одним из самых ожидаемых событий форума станет встреча с журналистом ВГТРК Андреем Медведевым — автором документального фильма «Предательство».

Форум завершится масштабным фестивалем, который пройдет ко Дню молодежи, 27 июня, в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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