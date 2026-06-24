В Подмосковье стартовала регистрация на участие в региональном этапе конкурса «КАРДО»

Регистрация на участие в региональном этапе Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» стартовала в Подмосковье. Организатором этапа выступает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Подмосковье уже в третий раз становится площадкой для регионального отборочного тура. С каждым годом проект набирает обороты, объединяя все больше поклонников экстремальных и творческих направлений. Участниками отборочного этапа станут ребята из разных уголков региона», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Подать заявку можно до 25 июля на сайте проекта. К участию приглашаются молодые люди, увлекающиеся уличными культурами и спортом. Им предлагается продемонстрировать свое мастерство в таких дисциплинах, как экстремальный самокат, BMX, хип-хоп, брейкинг и воркаут. В этом году минимальный возраст участников снизили до 14 лет.

Победители этапа будут представлять Подмосковье в гранд-финале конкурс-премии во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды тренерам училища олимпийского резерва в Чехове.