В Подмосковье за неделю благоустроили 55 пешеходных коммуникаций. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего «народных троп» появилось в Балашихе и Люберцах — по 8. Семь дорожек обустроили в Одинцово, по 6 — в Сергиевом Посаде и Павловском Посаде.

В общей сложности в 2026 году в регионе планируется благоустроить 1 037 пешеходных коммуникаций. Адресный перечень был сформирован по результатам заявок, полученных от жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.