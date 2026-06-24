В Подмосковье за неделю отремонтировали более 260 малых архитектурных форм во дворах
Во дворах Подмосковья привели в порядок свыше 260 малых архитектурных форм
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Во дворах Подмосковья за неделю привели в порядок свыше 260 малых архитектурных форм. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Лидерами по объему проведенных работ стали Домодедово, Ступино, Наро-Фоминск, Коломна и Фрязино. В этих округах отремонтировали свыше 50, более 30, 27, порядка 20 и 18 объектов соответственно.
В рамках работ специалисты устраняли повреждения металлоконструкций, ремонтировали элементы, ликвидировали вандальные надписи, обновляли покрасочный слой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов Подмосковья охватит около 1,8 тыс. объектов.