С начала 2026 года в подмосковные больницы поступило 15 единиц гинекологического оборудования почти на 24 млн рублей, включая кольпоскопы, аппараты для цистоскопии и другая медицинская техника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новая медтехника используется для диагностики различных гинекологических заболеваний, в том числе предраковые изменения», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Технику закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Министр уточнил, что в общей сложности в 2026 году планируется поставить 87 единиц гинекологического оборудования более чем на 151 млн рублей.

Оно позволяет проводить обследования с высокой точностью, выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно назначать необходимое лечение. Ее ужа направили в Домодедовскую, Королевскую, Луховицкую, Красногорскую, Можайскую и другие больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.