В подмосковных ОЭЗ создали почти 20 тыс. рабочих мест

Деятельность подмосковных особых экономических зон (ОЭЗ) позволила создать в регионе 18,2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На предприятиях резидентов подмосковных ОЭЗ создано более 17,8 тыс. рабочих мест, деятельность управляющих компаний обеспечивает более 400 сотрудников», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, лидером по количеству новых рабочих мест является ОЭЗ «Дубна» — 11 тыс. По итогам первого квартала 2026 года резиденты ОЭЗ «Дубна» создали 270 новых рабочих мест.

В ведомстве добавили, что в регионе насчитывается шесть особых экономических зон: «Дубна», «Ступино Квадрат», «Исток», «Кашира», «Максимиха» и «Большой Серпухов», их резидентами являются более 200 компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.