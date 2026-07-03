В подмосковных школах реализуют творческий проект от команды художника Шилова

В Подмосковье в школах продолжается реализация масштабного художественного проекта, который с 2024 года запустила команда художника Алексея Шилова. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках проекта специалисты декорируют пространства и связывают повседневную среду с историей края. Так, например, художники завершают проект в лицее № 2 города Протвино, приступили к работам в гимназии № 2 города Красногорска, ведут проект в городах Лобни, Солнечногорска, Можайска и Пушкинского округа. Композиции посвящены мотивам и достижениям родного края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.