В поликлинике Черноголовки появился новый рентген-аппарат

В поликлинике городской больницы в Черноголовке ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат, его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современное медицинское оборудование позволяет специалисту проводить более качественные исследования, а также делает медицинскую помощь более доступной для населения региона», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку аппарата направили более 20 млн рублей. Министр уточнил, что в общей сложности с начала 2025 года в регионе заработали 52 новых рентген-аппарата. Исследование на них проводится бесплатно, по полису ОМС, направление выдает лечащий врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.