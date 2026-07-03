В Раменском округе ликвидировали аварийный жилой дом
Аварийный жилой дом снесли в Раменском
Фото: [администрация Раменского м.о.]
В деревне Чекменево Раменского округа ликвидировали аварийный жилой дом № 64 1964 года постройки, который находился в окружении малоэтажной застройки, его площадь составляла порядка 375 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажный многоквартирный каркасно-насыпной дом признали аварийным в связи с высокой степенью физического износа строительных конструкций. Зарегистрированных там жильцов расселили, после чего постройку внесли в перечень объектов, подлежащих для ликвидации. Работы уже завершили, участок расчистили от строительного мусора. Администрации округа предстоит определить порядок использования освободившейся территории.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.