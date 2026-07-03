В Раменском округе ликвидировали аварийный жилой дом

В деревне Чекменево Раменского округа ликвидировали аварийный жилой дом № 64 1964 года постройки, который находился в окружении малоэтажной застройки, его площадь составляла порядка 375 кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.