В Раменском почти наполовину построили производственный комплекс по выпуску женской одежды
Комплекс по производству женской одежды достроят в Раменском в 2027 году
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Раменском уже почти наполовину построили производственно-складской комплекс по выпуску женской одежды. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
В реализацию проекта инвестируют ₽670 млн. Площадь комплекса составит более 22,3 тыс. кв. м. Сейчас степень строительной готовности составляет 45%. Завершить работы планируется в марте 2027 года.
После ввода предприятия в эксплуатацию в округе появится 149 рабочих мест. В комплексе будет организован полный цикл производства от разработки коллекций и подготовки лекал до пошива и хранения.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на ПМЭФ подписал соглашение о строительстве фермы по разведению норки в Кашире.