Воробьев на ПМЭФ подписал соглашение о строительстве фермы по разведению норки в Кашире

В подмосковной Кашире построят звероводческий комплекс, под его строительство Подмосковье планирует предоставить три земельных участка общей площадью 155 га. Соглашение об этом на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Норковая ферма Мазаль» Руслан Пашаев.

«На ПМЭФ мы говорим о развитии АПК как о современной технологичной отрасли – с автоматизацией, прикладными исследованиями, подготовкой кадров, экспортным потенциалом. Новый проект в Кашире как раз об этом. Инвестор планирует построить предприятие полного цикла, а на ферме будут использоваться автоматизированные системы кормления, мониторинга здоровья животных и контроля качества продукции», – сказал губернатор.

По его словам, в реализацию проекта вложат 1 млрд рублей, это позволит создать 65 рабочих мест. Воробьев добавил, что здесь предусмотрены научно-исследовательское подразделение и подготовка специалистов. Регион будет сопровождать инвестора на всех этапах запуска. Первый (15 тыс. голов датской норки) планируется завершить в III квартале 2028 года, второй (еще 15 тыс. голов) — в III квартале 2030 года.

На ферме установят современные автоматизированные системы для кормления, мониторинга здоровья животных и контроля качества меха, продукцию будут поставлять на отечественные рынки и на страны Азии. Инвестор уже успешно реализовал аналогичный проект в Краснодарском крае.

«У нашей команды уже есть успешный опыт создания подобных предприятий с нуля. Запуск нового проекта в Подмосковье — это логичный шаг в развитии бизнеса. Московская область привлекательна для звероводства по многим причинам. Здесь подходящий климат, отличная кормовая база благодаря развитой пищевой и птицеводческой промышленности региона, а также высокий кадровый потенциал. Но главное — это хороший инвестиционный климат и мощная поддержка со стороны региона», — отметил Пашаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.