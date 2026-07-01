В Раменском проведут монолитные работы при возведении второго корпуса Софьинской школы

В поселке Софьино Раменского округа продолжается строительство нового корпуса школы, специалисты ведут монолитные работы: армирование стен и колонн, монтаж опалубки колонн и плиты перекрытия первого этажа, а также устройство подбетонного основания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы, их планируют завершить в 2028 году. Корпус будет рассчитан на 200 учеников, для них обустроят учебные классы и мастерские, помещения для кружков и секций, спортивный зал, библиотечный центр и административные кабинеты. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду. Корпус соединят с существующим зданием школы теплым переходом. На прилегающей территории появятся спортивное ядро, зоны отдыха и площадки для общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.