В Раменском у жительницы благодаря диспансеризации выявили рак на ранней стадии

В Раменской больнице благодаря диспансеризации у местной жительницы выявили рак на ранней стадии. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась женщина в возрасте 58 лет. Жительницу ничего не беспокоило, но она хотела в целях профилактики проверить состояние здоровья.

В рамках диспансеризации ей провели электрокардиографию, флюорографию, маммографию, лабораторные исследования. В результате были обнаружены отклонения в общем анализе крови и в анализе кала на скрытую кровь.

Пациентку направили на скрининг колоректального рака и провели ей колоноскопию. По итогам исследования были выявлены новообразования в толстой кишке. Женщину экстренно прооперировали, удалив ей три полипа. На данный момент она выписана и остается под амбулаторным наблюдением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность программы диспансеризации.