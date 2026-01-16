В Щелково глава округа Андрей Булгаков навестил семью бойца СВО
Глава Щелково навестил семью участника СВО
Фото: [Администрация г.о. Щелково]
Глава Щелково Андрей Булгаков навестил семью участника специальной военной операции Александра Черенкова. Он пообщался с самим бойцом и его женой Юлией.
Черенков был мобилизован в 2022 году из Щелковского военкомата. Он проходил службу на Луганском направлении. Затем прошел переподготовку и был направлен в штурмовое подразделение.
Боец был тяжело ранен в результате минно-взрывного поражения на Харьковском направлении. Сегодня он награжден государственными наградами и продолжает службу.
В ходе встречи также обсудили вопросы, связанные с детьми, и бытовые темы. Семья обратилась с просьбой об обустройстве дополнительного парковочного места для автомобиля с учетом состояния здоровья военнослужащего. Обращение уже взяли в работу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уделяется особое внимание поддержке участников СВО и их семей. Область плотно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества».