В Щелково глава округа Андрей Булгаков навестил семью бойца СВО

Глава Щелково Андрей Булгаков навестил семью участника специальной военной операции Александра Черенкова. Он пообщался с самим бойцом и его женой Юлией.

Черенков был мобилизован в 2022 году из Щелковского военкомата. Он проходил службу на Луганском направлении. Затем прошел переподготовку и был направлен в штурмовое подразделение.

Боец был тяжело ранен в результате минно-взрывного поражения на Харьковском направлении. Сегодня он награжден государственными наградами и продолжает службу.

В ходе встречи также обсудили вопросы, связанные с детьми, и бытовые темы. Семья обратилась с просьбой об обустройстве дополнительного парковочного места для автомобиля с учетом состояния здоровья военнослужащего. Обращение уже взяли в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уделяется особое внимание поддержке участников СВО и их семей. Область плотно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества».