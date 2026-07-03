В Солнечногорске взяли под стражу пятого фигуранта по делу о массовом отравлении наркотиками

В Солнечногорске заключили под стражу пятого фигуранта по уголовному делу о массовом отравлении наркотическим средством. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, задержанный 27 июня 2027 года отправил курьеру наркотики, которые нужно было передать в частный дом в деревне Бакеево. Его арендовал один из обвиняемых для празднования дня рождения. В результате употребления запрещенных веществ двое гостей вечеринки скончались от острого отравления, еще семь — были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 41-летнего обвиняемого по пп. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.