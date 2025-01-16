В Ступино завершается строительство автозаправочного комплекса компании «Роснефть», работы проходят на 108-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность АЗС оценивается в 85%. Сейчас рабочие выполняют устройство внутренних инженерных систем и отделку помещений. Реализацию проекта сопровождают специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

Площадь комплекса составит 850 кв. м. В его состав войдут восемь заправочных постов и здание операторной. Данный проект привлек в экономику региона 120 млн рублей инвестиций. Завершение работ запланировано на первый квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.