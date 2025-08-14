В Центре интегративной медицины Подмосковья вылечили женщину от болезни Лайма
Врачи в Подмосковье помогли женщине с болезнью Лайма
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Специалисты Центра интегративной медицины Подмосковья вылечили пациентку от болезни Лайма. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница в возрасте 38 лет, которая жаловалась на внезапно появившиеся головокружения. В ходе обследования у нее выявили болезнь Лайма.
Пациентку направили к инфекционисту, и ей был назначен курс антибиотиков. Помимо этого, врачи провели курс биорезонансной терапии. В результате через две недели женщина выздоровела, в том числе прошли головокружения.
Пройти лечение в Центре интегративной медицины можно по направлению лечащего врача. Помощь оказывается бесплатно в рамках ОМС.
