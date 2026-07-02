В Звенигороде стартовали общестроительные работы в музыкальной школе имени Танеева

В Одинцовском округе на улице Ленина продолжается капитальный ремонт здания Звенигородской музыкальной школы имени С. И. Танеева, подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета, их планируют завершить до конца 2027 года. Специалисты ведут кладку перегородок, усиление дверных проемов, кровельные работы.

Площадь здания составляет более 1,3 тыс. кв. м. В нем заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, кровлю, проведут фасадные и отделочные работы, благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.