В Звенигороде завершат капремонт филиала Красногорского колледжа

На Нахабинском шоссе города Звенигорода Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа, стройготовность объекта превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их планируют завершить в 2026 году. Специалисты ведут отделочные и общестроительные работы, ремонт фасада, монтаж инженерных коммуникаций, работы по благоустройству прилегающей к колледжу территории.

Площадь здания составляет более 3,7 тыс. кв. м. В нем обновят аудитории, обустроят современный спортивный зал, актовый зал и уютные зоны отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.