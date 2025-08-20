Вакцинация детей от гриппа стартовала в Московской области

В Подмосковье дали старт кампании по вакцинации детей от гриппа. Для этого используется отечественная вакцина «Ультрикс Квадри», сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время начнется и кампания по вакцинации взрослых жителей региона.

Чтобы поставить прививку от гриппа, нужно обратиться в свою поликлинику. Там врач-педиатр осмотрит ребенка и даст направление на вакцинацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел поликлинику в Дзержинском. Она была построена в 1975 году, и недавно в ней завершился капитальный ремонт.