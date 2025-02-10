Векторы развития системы воспитания в школах обсудили в Московской области

Векторы развития системы воспитания в школах до 2030 года обсудили в Подмосковье в рамках двух зональных семинаров-совещаний в Красногорске и Котельниках. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В мероприятиях приняли участие более 950 человек из 38 округов региона, в том числе руководители образовательных учреждений и советники по воспитательной работе.

«Патриотическое воспитание, историческое просвещение, поддержка детских инициатив, развитие ученического самоуправления, взаимодействие с родительскими сообществами, школьный климат и психологическая поддержка обучающихся, профилактика девиантного поведения — все это должно быть в поле внимания педагогических коллективов постоянно», — подчеркнула замминистра образования региона Лариса Сулима.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Кирилл Карасев отметил, что за создание безопасной и комфортной среды в школах отвечают, в первую очередь, педагоги. Он также подчеркнул, что в школах следует усилить меры безопасности и уделять больше внимания учащимся.

В семинаре приняла участие и зампред правления «Движения Первых» Соня Погосян. Она рассказала о ценностях движения, его проектах и задачах на 2025 год.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил устранить дефицит педагогов в школах.