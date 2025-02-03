Андрей Воробьев поручил устранить дефицит педагогов в школах Подмосковья

В Подмосковье необходимо закрыть вопрос с дефицитом школьных учителей. Такую задачу в ходе еженедельного совещания с Правительством Московской области и главами округов поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Год назад мы анализировали ситуацию и увидели, что порядка 2 тыс. учителей у нас был дефицит. После определенных мероприятий, стимулирующих привлечение педагогов, а также благодаря организации кадровой службы сегодня в школах не хватает уже порядка 200–240 учителей», — отметил губернатор.

По его словам, сейчас в регионе наблюдается нехватка учителей математики, физики, химии, биологии, русского языка и литературы. Он подчеркнул, что за счет привлечения молодых и опытных учителей из ближайших регионов в 2025 году эту проблему должны будут решить.

Ранее Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.