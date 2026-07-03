Волонтеры Подмосковья оказали помощь в госпиталях и на складах Ростовской области

Команда волонтеров Подмосковья завершила смену гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта, в общей сложности более 30 добровольцев из Московской, Омской, Архангельской областей, республик Тыва, Удмуртия, Татарстан и Москвы работали на нескольких площадках Ростовской области — помогали в госпиталях, готовили технику для бойцов, формировали продуктовые наборы и обрабатывали заявки от жителей. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Так, в одном из госпиталей они помогли привести территорию в порядок. В частности, разгрузили больше 2 тонн воды, привезли и разровняли 30 тонн земли, посадили деревья и цветы, убрали мусор и вывезли старую мебель. Во втором активисты мыли и обрабатывали помещения, а также помогали раненым. На складе «Все для Победы!» они собирали, брендировали и готовили технику к выдаче. Так, им удалось подготовить 48 квадроциклов и автомобилей УАЗ «Буханка», укомплектованных маскировочными сетями.

На гуманитарном складе команда сформировала около 2 тыс. продуктовых наборов, расфасовала 840 кг сахара и 15 поддонов гигиенических принадлежностей и так далее, на станции технического обслуживания — подготовили металл для походных печек-мангалов, которые ставят на УАЗ-452.

Координатор Молодежки Народного фронта в Московской области Гулнур Гусейнова призналась, что решение помогать стало осознанным. По ее словам, она просто не может оставаться в стороне.

Завершилась смена гуманитарной миссии экскурсией в музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Быть волонтером просто, для этого не нужно ждать особого случая или проходить длительное обучение. Узнать подробнее о волонтерском движении можно на сайте, а также в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Волонтеры Подмосковья получают возможность страхования жизни, мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия региона и страны, благодарности и грамоты, участвуют в грантовых конкурсах и премиях (в том числе получают финансовую поддержку).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.