Врачи в Коломне спасли мужчину, который при разделке мяса случайно рассек себе бедренную вену

Специалисты Коломенской больницы спасли мужчину, который при разделке мяса случайно рассек себе бедренные вену и артерию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя с поврежденными бедренными веной и артерией. Оказалось, что во время разделки мужчиной мяса нож соскочил и рассек сосуды. Родственники зажали артерию руками, наложили жгут и вызвали помощь.

По словам врачей, подобные травмы — критические, так как с каждым ударом сердца из артерии выталкивается 50-70 мл крови. Таким образом, без своевременного оказания помощи человек может умереть от потери крови буквально за пару минут.

Пациента экстренно направили на операцию. Врачи остановили кровотечение и наложили швы на поврежденные сосуды. Операция длилась около 2 часов. Через сутки после нее мужчина приступил к реабилитации. Спустя неделю его выписали.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков с профессиональным праздником.