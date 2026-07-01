Врачи в Красногорске спасли мужчину, который проглотил металлическую крышку от бутылки

В больнице Красногорска пациенту удалили из пищевода металлическую крышку

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Специалисты Красногорской больницы спасли мужчину, который случайно проглотил металлическую крышку от бутылки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что житель налил себе газировку, а его дочь во время игры бросила в стакан металлическую крышку. Мужчина выпил напиток залпом и проглотил инородный предмет.

Крышка застряла в пищеводе пациента и причиняла сильный дискомфорт. Врачи извлекли ее с помощью специальных эндоскопических щипцов. На это потребовалось несколько минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.

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