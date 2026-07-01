Врачи в Красногорске спасли мужчину, который проглотил металлическую крышку от бутылки

Специалисты Красногорской больницы спасли мужчину, который случайно проглотил металлическую крышку от бутылки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что житель налил себе газировку, а его дочь во время игры бросила в стакан металлическую крышку. Мужчина выпил напиток залпом и проглотил инородный предмет.

Крышка застряла в пищеводе пациента и причиняла сильный дискомфорт. Врачи извлекли ее с помощью специальных эндоскопических щипцов. На это потребовалось несколько минут.

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