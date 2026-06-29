Занятия в рамках проекта «Киберурок» в сентябре стартуют в 215 школах Подмосковья
В новом учебном году проект «Киберурок» запустят в 215 школах Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
В новом учебном году внеурочные занятия по безопасности в интернете и цифровой грамотности в рамках проекта «Киберурок» стартуют в 215 школах Подмосковья. Ключевые аспекты реализации программы обсудили в Технолицее им. В. И. Долгих, сообщает Министерство образования Московской области.
Во встрече межведомственной группы приняли участие заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес и первый замминистра образования региона Анна Гребцова.
Участники обсудили основные аспекты реализации проекта, в том числе модель внедрения и масштабирования курса внеурочной деятельности, особенности работы электронной платформы, подготовки педагогов.
В рамках проекта ученики 5–11 классов научатся правилам поведения в цифровой среде и распознаванию опасных ситуаций.
Ранее о реализации проекта в регионе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.