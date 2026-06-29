Занятия в рамках проекта «Киберурок» в сентябре стартуют в 215 школах Подмосковья

В новом учебном году внеурочные занятия по безопасности в интернете и цифровой грамотности в рамках проекта «Киберурок» стартуют в 215 школах Подмосковья. Ключевые аспекты реализации программы обсудили в Технолицее им. В. И. Долгих, сообщает Министерство образования Московской области.