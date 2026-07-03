Жителей Подмосковья предупредили о новом вирусе, который атакует смартфоны на Android

В Главном управлении региональной безопасности Московской области предупредили жителей о новом вирусе, который атакует смартфоны на операционной системе Android — трояне Drama RAT.

В ведомстве отметили, что вирус проникает через мессенджеры, СМС и электронную почту. Он скрыт в сообщениях, связанных с декларациями или счетами на оплату, бесплатным доступом к популярным сервисам.

После установки приложение требует разрешение на обновление и затем загружает вирус. Затем он запрашивает доступ к «Службе специальных возможностей». Если пользователь подтверждает операцию, троян перехватывает пароли и банковские реквизиты, а также имитирует касания экрана. В завершение программа требует установить ПИН-код. В случае согласия смартфон блокируется.

Жителей призвали скачивать приложения только из официального магазина, использовать двухфакторную аутентификацию, не доверять сообщениям о бесплатном доступе и не переходить по ссылкам от незнакомых номеров.

Если вирус все же попал на устройство, не нужно удалять его через настройки. Следует загрузить смартфон в безопасном режиме, сделать сброс до заводских настроек. Кроме того, важно как можно скорее сменить пароли, используя другое устройство, заблокировать банковские карты и обратиться в полицию.

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