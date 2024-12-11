Жители Подмосковья с января оформили онлайн более 410 тысяч медицинских справок

В регионе с января уходящего года в онлайн-формате было оформлено более 410 тысяч медицинских справок, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Оформление медицинских справок в онлайн-формате позволяет сэкономить время на походе в поликлинику», - отметил глава ведомства Максим Забелин.

Через интернет можно заказать справки разных форм, в том числе 086/у, 070/у, 076/у, 072/у. Помимо этого, доступны для онлайн-оформления справка об отсутствии контактов с людьми с инфекционными заболеваниями, сертификат о профилактической вакцинации, справка для записи в спортивную секцию.

Некоторые из указанных справок создаются автоматически, и их можно скачать сразу же после оформления заявки. Для получения других может потребоваться отметка о прохождении профилактического медосмотра.

Оформить справку можно по этой ссылке.