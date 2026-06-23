Жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье на онкозаболевания в День молодежи

В субботу, 27 июня, в честь Дня молодежи России в подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) проведут День здоровья, в рамках которого жители региона смогут пройти комплексное обследование организма на онкологические заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Особенность акции заключается в персонализированном подходе: перечень обследований будет формироваться индивидуально для каждого пациента, чтобы не дублировать уже пройденные исследования и сфокусироваться на необходимых именно ему анализах и диагностике», — отметила заместитель министра здравоохранения Ольга Отдельнова.

По ее словам, пройти обследование можно бесплатно без предварительной записи в ближайшем ЦАОП. В зависимости от возраста, пола и уже имеющихся медицинских исследований все желающие смогут пройти до семи различных онкоскринингов, чтобы оценить индивидуальные риски развития онкологических заболеваний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.