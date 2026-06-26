Жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Проверь свое здоровье в парке»

В предстоящие выходные, 27 и 28 июня, в Подмосковье вновь пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке», в рамках которой жители старше 18 лет смогут пройти профилактический осмотр в 26 городских округах, в том числе в Волоколамске, Долгопрудном, Коломне, Орехово-Зуеве и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Формат выездных осмотров в парках дает возможность пройти обследование в выходные дни, без предварительной записи и в комфортной обстановке на свежем воздухе», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, за время проведения акции в ней приняли участие почти 1,2 тыс. жителей региона. В рамках осмотра врачи проведут первичную оценку состояния здоровья и дадут пациентам рекомендации. В случае необходимости их направят в поликлинику по месту прикрепления. Для прохождения обследования в парке при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.