Жители Подмосковья теперь могут сдать на переработку листву и скошенную траву

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье расширили перечень отходов, принимаемых на переработку. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, сервис, специализирующийся на вывозе крупногабаритных вещей и техники, теперь принимает зеленые отходы — собранную в мешки листву, скошенную траву и спиленные ветки длиной до 1,5 м.

Сервис продолжит принимать старую мебель и технику, одежду и обувь, шины и макулатуру. Подробная информация доступна здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют еще более 1 тыс. контейнерных площадок.