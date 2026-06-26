Жители Подмосковья в июле смогут сдать кровь в рамках 13 выездных акций Центра крови
Более 10 выездных акций проведет Центр крови Подмосковья в июле
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Подмосковья в июле смогут сдать кровь в рамках 13 выездных акций, которые проведет областной Центр крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Акции пройдут в Дубне, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Долгопрудном, Электростали, Талдоме, Пересвете, Королеве, Луховицах, Балашихе, Жуковском, Коломне.
Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. В некоторых округах потребуется предварительная запись. Подробная информация представлена здесь.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником.