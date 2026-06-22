Жители Подмосковья воспользовались услугой по записи в кружки и секции более 4,7 тыс. раз

На прошлой неделе в Подмосковье услугой «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» воспользовались более 4,7 тысячи раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В общей сложности с начала 2026 года было подано свыше 164 тыс. онлайн-заявлений. Сделать это можно в разделе «Образование» – «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги». Услуга позволяет по одному заявлению записать ребенка сразу в несколько кружков и секций в организациях культуры, спорта и образования региона. Для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА и заполнить интерактивную форму заявления.

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