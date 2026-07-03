Жители Подмосковья записались к врачу с помощью чат-бота Денис в MAX более 23,5 тыс. раз

Жители Подмосковья записались к врачу с помощью чат-бота Денис в мессенджере MAX более 23,5 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Цифровой помощник по вопросам здравоохранения может вызвать врача на дом, записать на вакцинацию и телемедицинскую консультацию, продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Кроме того, он закрывает больничный лист, показывает расписание врачей и уже созданные записи. Для этого нужно перейти по ссылке и дать согласие на обработку своих персональных данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.