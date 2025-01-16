Белый дом раскрыл детали прощальной речи Байдена

В своём обращении к нации, которое станет последним на посту президента США, Джо Байден намерен быть оптимистичным и сосредоточить внимание на перспективах, которые открываются перед американцами, сообщила Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, срок полномочий которого подходит к концу, выступит с прощальной речью в качестве главы государства в 20:00 по местному времени (4:00 по московскому времени).

«Президенту есть много что сказать, много мыслей, которыми он хочет поделиться, действительно затронуть момент, в котором мы сейчас находимся. Вы это услышите от президента. Разговор о том, что мы можем делать, о возможностях и о том, как он видит, как эта страна движется вперед», — сообщила она журналистам на брифинге.

Жан-Пьер добавила, что Байден также очень хочет быть позитивным во время своего последнего обращения к американцам.

Ранее сообщалось, что Байден призвал Трампа и его команду продолжить дело поддержки Украины. Это необходимо, чтобы Киев смог занимать сильную позицию во время мирных переговоров с Россией.