Байден просит Трампа продолжать поддержку Украины

Действующий президент США Джо Байден призвал избранного главу государства Дональда Трампа продолжить поддержку Украины. По его словам, это необходимо, чтобы усилить позиции Киева в переговорах с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ряд инициатив по мирному урегулированию военного конфликту на Украине.

Москва прекратит боевые действия и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

Также Украина должна отказаться от вступлений в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Ранее сообщалось о том, что в США заявили о желании избежать масштабной войны с ядерной державой.