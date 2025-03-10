Bloomberg рассказало о продовольственных рычагах Китая в противостоянии с США

Китай ухудшил торговые отношения с США, введя дополнительные пошлины на сельскохозяйственные товары из США в ответ на недавнее повышение тарифов на китайскую продукцию, пишет агентство Bloomberg.

С 10 марта 2025 года начали действовать новые торговые пошлины, согласно которым тариф на ввоз американских мяса курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка составил 15%, а сорго, соевых бобов, свинины, говядины, фруктов, овощей и молочных продуктов — 10%.

Китай также подал жалобу на действия США во Всемирную торговую организацию (ВТО), утверждая, что введенные ранее правительством страны пошлины в размере 10-20% нарушают принципы свободной торговли.

По информации Bloomberg, решение КНР прибегнуть к ответным мерам свидетельствует об успехе республики в следовании стратегии по увеличению продовольственной самодостаточности. Тем не менее проблемой для восстановления китайской экономики после пандемии COVID-19 остается слабый внутренний спрос.

Эксперты подчеркивают, что китайский аграрный сектор демонстрирует уверенные результаты, в частности, благодаря рекордному урожаю зерна. Объем производства зерна в Китае в 2024 году достиг 706,5 млн тонн, что на 1,6% больше, чем в 2023 году.

Аналитики предупредили, что проблемы в торговых отношениях с США могут негативно сказаться на эффективности экономических мер, принимаемых Китаем для поддержки своей экономики и стимулирования внутреннего спроса. Несмотря на это, Китай по-прежнему остается важным экспортным рынком для штатов Среднего Запада США, и в 2024 году товарооборот между двумя странами увеличился на 4,9%.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что США не смогут выдержать конкуренцию с Китаем новыми проектами в сфере добычи полезных ископаемых на Украине.